Не менее 25 человек погибли в результате взрыва возле избирательного участка в пакистанском городе Кветта

По меньшей мере, 25 человек стали жертвами взрыва, который прогремел в среду около избирательного участка в городе Кветта в Пакистане, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Еще 40 человек получили ранения.

По данным западных СМИ, речь идет о теракте, целью которого стал патрулировавший территорию полицейский автомобиль. Некоторые СМИ сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник.

В среду в Пакистане проходят выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) и в региональные законодательные органы.

С учетом возможных террористических атак выборы проходят при повышенных мерах безопасности, их обеспечивают полиция, сотрудники спецслужб и военные.