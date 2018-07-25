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Дальнее зарубежье 25.07.2018 10:51

Не менее 25 человек погибли в результате взрыва возле избирательного участка в пакистанском городе Кветта

По меньшей мере, 25 человек стали жертвами взрыва, который прогремел в среду около избирательного участка в городе Кветта в Пакистане, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Еще 40 человек получили ранения.

По данным западных СМИ, речь идет о теракте, целью которого стал патрулировавший территорию полицейский автомобиль. Некоторые СМИ сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник.

В среду в Пакистане проходят выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) и в региональные законодательные органы.

С учетом возможных террористических атак выборы проходят при повышенных мерах безопасности, их обеспечивают полиция, сотрудники спецслужб и военные.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЫБОРЫ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]