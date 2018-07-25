Не менее 25 человек погибли в результате взрыва возле избирательного участка в пакистанском городе Кветта

По меньшей мере, 25 человек стали жертвами взрыва, который прогремел в среду около избирательного участка в городе Кветта в Пакистане, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Еще 40 человек получили ранения.
По данным западных СМИ, речь идет о теракте, целью которого стал патрулировавший территорию полицейский автомобиль. Некоторые СМИ сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник.
В среду в Пакистане проходят выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) и в региональные законодательные органы.
С учетом возможных террористических атак выборы проходят при повышенных мерах безопасности, их обеспечивают полиция, сотрудники спецслужб и военные.
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