Восемь человек получили ранения при взрыве на северо-западе Афганистана

Восемь человек были ранены при взрыве, прогремевшем в среду утром в торговой лавке в городе Маймана, административном центре северо-западной афганской провинции Фарьяб, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные властей.

Все пострадавшие - мирные жители, среди раненых один ребенок. Ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за нападение.