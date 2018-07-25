Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 июля ЦБА установил на уровне 1,9855 манат/1EUR (24 июля -1,9851 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 июля установил на уровне 0,0269 манат/1RUB (24 июля - 0,027 манат/1RUB).
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