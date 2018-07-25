Более 90 кг афганского опиума изъяты таджикскими пограничниками на границе на минувшей неделе - ГКНБ

Около 110 кг наркотиков были изъяты, три контрабандиста были убиты, еще шесть задержаны таджикскими пограничниками на границе с Афганистаном в период с 12 по 22 июля, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, в указанный период зафиксировано три вооруженных столкновения в зоне ответственности пограничного отряда "Хамадони", предотвращены незаконные переходы государственной границы и попытка переброски наркотиков. Были изъяты 93,8 кг опиума, 15 кг героина. Ведется расследование.