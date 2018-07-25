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СНГ 25.07.2018 11:46

Более 90 кг афганского опиума изъяты таджикскими пограничниками на границе на минувшей неделе - ГКНБ

Около 110 кг наркотиков были изъяты, три контрабандиста были убиты, еще шесть задержаны таджикскими пограничниками на границе с Афганистаном в период с 12 по 22 июля, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, в указанный период зафиксировано три вооруженных столкновения в зоне ответственности пограничного отряда "Хамадони", предотвращены незаконные переходы государственной границы и попытка переброски наркотиков. Были изъяты 93,8 кг опиума, 15 кг героина. Ведется расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА, ОПИУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]