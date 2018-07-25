Азербайджан утвердил обязательства и гарантии правительства по контракту на разработку перспективного блока D230 на Каспии

Кабинет министров Азербайджана утвердил обязательства и гарантии правительства по Соглашению о разведке, разработке и долевом распределении продукции (PSA, СРП) с перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине.
В тексте постановления кабмина отмечается, что утверждаются гарантии и обязательства правительства, отмеченные в 5-ом приложении к указанному Соглашению.
Как сообщалось, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP 26 апреля 2018 года подписали контракт типа PSA на совместную разведку перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия.
Долевое участие сторон в соглашении паритетное: SOCAR (50%), BP (50%). BP будет выполнять функцию оператора при реализации начальной рабочей программы по проекту.
Глубина воды на указанном блоке варьируется от 150 до 700 метров, глубина продуктивных пластов составляет 3000-3500 метров.
На блоке D230 ранее никаких работ не проводилось. Это неизученная ранее территория, расположенная в северной части азербайджанского сектора Каспия. Для SOCAR блок D230 считается перспективным с точки зрения обнаружения запасов нефти.
Н.Аббасова
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