Киргизия и Казахстан договорились о взаимодействии военных разведок

Начальник Генштаба ВС Киргизии Райимберди Дуйшенбиев и глава Минобороны Казахстана Сакен Жасузаков на встрече в Бишкеке подписали соглашение о взаимодействии в области военной разведки, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Генштаба.

Участники встречи обсудили обстановку в Центральной Азии, развитие Вооруженных сил двух стран, вопросы безопасности, а также договорились активизировать работу по подготовке военных кадров и сил специального назначения, сотрудничество в других сферах военного сотрудничества, сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что визит главы Минобороны Казахстана в Бишкек "является первым в истории киргизско-казахских отношений с момента приобретения независимости двух государств".

"Глава оборонного ведомства Киргизии выразил благодарность казахстанской делегации за неизменную поддержку и готовность к развитию к укреплению многопланового двустороннего сотрудничества. Стороны отметили готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества", - добавил представитель пресс-службы.

Ранее глава Минобороны Казахстана встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.