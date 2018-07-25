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СНГ 25.07.2018 12:02

Киргизия и Казахстан договорились о взаимодействии военных разведок

Начальник Генштаба ВС Киргизии Райимберди Дуйшенбиев и глава Минобороны Казахстана Сакен Жасузаков на встрече в Бишкеке подписали соглашение о взаимодействии в области военной разведки, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Генштаба.

Участники встречи обсудили обстановку в Центральной Азии, развитие Вооруженных сил двух стран, вопросы безопасности, а также договорились активизировать работу по подготовке военных кадров и сил специального назначения, сотрудничество в других сферах военного сотрудничества, сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что визит главы Минобороны Казахстана в Бишкек "является первым в истории киргизско-казахских отношений с момента приобретения независимости двух государств".

"Глава оборонного ведомства Киргизии выразил благодарность казахстанской делегации за неизменную поддержку и готовность к развитию к укреплению многопланового двустороннего сотрудничества. Стороны отметили готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества", - добавил представитель пресс-службы.

Ранее глава Минобороны Казахстана встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, РАЗВЕДКА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]