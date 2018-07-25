Пропавший легкомоторный самолет обнаружен на территории Новосибирской области, пилот погиб - МЧС

Спасатели обнаружили легкомоторный самолет "Cirrus", который пропал на пути из Новосибирска в Томск, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области.

"В 14:00 (11:00 ) поступило сообщение, что самолет найден на территории Новосибирской области. Пилот погиб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пропал одномоторный самолет "Cirrus", летевший из Новосибирска в Томск. На борту находился один человек.