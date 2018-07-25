Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9855 RUR   0.0269 GBR   2.2346 TRY   0.3483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 35° Завтра 26° 36° 27 Июл 25° 35° 28 Июл 25° 36°

СНГ 25.07.2018 11:26

Пропавший легкомоторный самолет обнаружен на территории Новосибирской области, пилот погиб - МЧС

Спасатели обнаружили легкомоторный самолет "Cirrus", который пропал на пути из Новосибирска в Томск, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области.

"В 14:00 (11:00 ) поступило сообщение, что самолет найден на территории Новосибирской области. Пилот погиб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пропал одномоторный самолет "Cirrus", летевший из Новосибирска в Томск. На борту находился один человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, САМОЛЕТ, ОБНАРУЖЕНИЕ


Похожие новости


Число жертв пожара на обувной фабрике под Новосибирском увеличилось до десяти человек Концерт Макаревича отменен в Новосибирске В Новосибирской области задержаны шестеро рэкетиров-азербайджанцев Сибирские ученые работают над лекарством от оспы, не исключая, что страшный вирус может вернуться

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]