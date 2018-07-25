Азербайджан и Турция утроят количество пассажирских авиарейсов

Азербайджан и Турция договорились увеличить число взаимных пассажирских авиарейсов в 3 раза, до 127 в неделю, говорится в сообщении Госагентства гражданской авиации (ГАГА) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
В Баку состоялась встреча между делегациями ГАГА и Генеральным директоратом гражданской авиации Турции при участии представители авиакомпаний обеих стран.
«Стороны обсудили вопрос либерализации воздушного сообщения между Азербайджаном и Турцией. По итогам переговоров была достигнута договоренность об увеличении количества пассажирских рейсов между городами двух государств почти в 3 раза - с 45 до 127 полетов в неделю», - отмечается в информации.
По данным ГАГА, право полетов будет распространяться на все авиакомпании Азербайджана и Турции.
Кроме того, в ходе встречи стороны договорились начать обсуждения нового проекта «Соглашения о воздушном сообщении». «После подписания, данный документ заменит действующее межправительственное соглашение о воздушном транспорте, подписанное 2 мая 1992 года», - подчеркивается в информации.
Авиасообщение между двумя странами выполняют авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), Buta Airways и «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines). При этом география полетов азербайджанских авиакомпаний включает 7 городов Турции.
Н.Аббасова
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