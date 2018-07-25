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Транспорт и связь 25.07.2018 11:29

Азербайджан и Турция утроят количество пассажирских авиарейсов

Азербайджан и Турция договорились увеличить число взаимных пассажирских авиарейсов в 3 раза, до 127 в неделю, говорится в сообщении Госагентства гражданской авиации (ГАГА) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В Баку состоялась встреча между делегациями ГАГА и Генеральным директоратом гражданской авиации Турции при участии представители авиакомпаний обеих стран.

«Стороны обсудили вопрос либерализации воздушного сообщения между Азербайджаном и Турцией. По итогам переговоров была достигнута договоренность об увеличении количества пассажирских рейсов между городами двух государств почти в 3 раза - с 45 до 127 полетов в неделю», - отмечается в информации.

По данным ГАГА, право полетов будет распространяться на все авиакомпании Азербайджана и Турции.

Кроме того, в ходе встречи стороны договорились начать обсуждения нового проекта «Соглашения о воздушном сообщении». «После подписания, данный документ заменит действующее межправительственное соглашение о воздушном транспорте, подписанное 2 мая 1992 года», - подчеркивается в информации.

Авиасообщение между двумя странами выполняют авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), Buta Airways и «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines). При этом география полетов азербайджанских авиакомпаний включает 7 городов Турции.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, РЕЙСЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]