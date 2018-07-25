На отдельных территориях Белоруссии ограничивают продажу спиртного

В Белоруссии принято решение о проведении в отдельных регионах эксперимента по ограничению реализации алкогольных напитков, сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович.

"Вопрос (об ограничении продажи алкоголя - ИФ) обсуждался на уровне правительства, и принято решение на определенных территориях провести эксперимент с ограничением времени реализации алкогольных напитков", - сказал А.Карпович на пресс-конференции в среду в Минске.

По словам первого замминистра, на основании эксперимента будут сделаны выводы, влияет ли ограничение продажи алкоголя на уровень его потребления, криминогенную обстановку.

А.Карпович заметил, что пока не может сказать, в каких районах такой эксперимент будет проводиться, но заверил, что "такая схема принята к исполнению".

МВД Белоруссии неоднократно предлагало ограничить продажу алкогольных напитков.

В частности, в конце прошлого года сообщалось, что ведомство работает над соответствующим проектом указа президента. Им, в частности, предлагается установить единое время реализации алкогольной продукции - с 9.00 до 23.00. Для объектов, которые имеют торговый зал в 1 тыс. и более кв. м, обязательным условием должно быть наличие отдельной площади для реализации такой продукции. Кроме того, МВД предлагает увеличить возраст, с которого разрешена покупка алкоголя.

Вместе с тем, президент Александр Лукашенко отмечал, что сам он "не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем".

По информации МАРТ, доля продажи алкогольных напитков в розничном товарообороте страны по итогам первого полугодия текущего года сложилась на уровне 9,2%.