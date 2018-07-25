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СНГ 25.07.2018 15:05

Количество объявивших голодовку горняков в Забайкалье возросло до 86 человек

Количество горняков ООО "Дарасунский рудник", поддержавших голодовку из-за невыплаты заработной платы, увеличилось до 86 человек, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель предприятия Евгений Рогалев.

"Я с ними беседовал, но они пока не прекращают голодовку, требования остаются прежними - погашение долгов по заработной плате", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 24 июля 33 работника предприятия объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы, затем их численность возросла до 63 человек. Голодающие обеспечены водой, спальными принадлежностями и ночуют в административном здании предприятия.

Долг по заработной плате составляет 38 млн рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЗАБАЙКАЛЬЕ, ГОРНЯКИ, ГОЛОДОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]