Пилот сбитого Израилем сирийского Су-22 не катапультировался, чтобы не попасть в плен - источник в командовании армии САР

В командовании сирийской армии подтвердили, что сбитый во вторник в районе границы с Израилем самолет ВВС Сирии был истребителем-бомбардировщиком Су-22.

"Самолет, сбитый вчера израильскими ВВС - это истребитель-бомбардировщик Су-22", - сказал в среду собеседник "Интерфакса".

Он добавил, что пилот погиб. "Как правило в таких ситуациях, если летчик находится в сознании, он не катапультируется, чтобы не попасть в плен. Так и было в этот раз", - отметил источник в руководстве армии.

Су-22 - экспортный вариант советского истребителя-бомбардировщика Су-17. Выпускался в 1970-80-х гг. Су-22 поставлялись в Анголу, Ливию, Вьетнам, Афганистан, Йемен, Перу и другие страны.

Самолет вооружен двумя пушками НР-30 калибра 30 мм. Масса ракетной и бомбовой нагрузки - 4000 кг.

Как сообщалось, самолет упал на территории Сирии в южной части Голанских высот. Официально о судьбе пилота самолета не сообщалось. В то же время, интернет-издание "Аль-Масдар" сообщает, что по имеющимся у него сведениям, пилот погиб. Издание сообщает, что речь идет о полковнике ВВС Сирии.

В свою очередь газета "Гаарец" напоминает, что уничтожение во вторник сирийского истребителя является вторым подобным инцидентом в период с 1985 года. В предыдущий раз израильские военные сбили сирийский самолет - Су-24 - в 2014 году в районе Голанских высот. Тогда оба сирийских пилота катапультировались и приземлились на территории Сирии.