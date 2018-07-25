ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Торонто

Террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за массовую стрельбу в Торонто, сообщает британская газета "Дейли телеграф".
Инцидент в Торонто произошел в ночь на 23 июля. 29-летний Фейсал Хусейн открыл стрельбу из пистолета на улице Данфорд в городском районе Гриктаун, после чего застрелился. Жертвами стрелка стали два человека, ранения получили 12 взрослых и одна 10-летняя девочка.
Канадская полиция сейчас выясняет обстоятельства случившегося. Ранее министерство общественной безопасности Канады отрицало связь инцидента с терроризмом.
Позже полиция выяснила, что нападавший был психически нездоровым человеком.
Террористические группировки с Ближнего Востока, в частности ИГ, часто берут на себя ответственность за трагедии в разных уголках мира, в том числе в тех случаях, когда не имеют к ним отношения.
В частности ИГ пыталась взять на себя ответственность за нападение стрелка в Лас-Вегасе в ноябре 2017 года. Тем не менее, полиция опровергла связь нападавшего с террористами.
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