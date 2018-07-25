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Дальнее зарубежье 25.07.2018 14:48

ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Торонто

Террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за массовую стрельбу в Торонто, сообщает британская газета "Дейли телеграф".

Инцидент в Торонто произошел в ночь на 23 июля. 29-летний Фейсал Хусейн открыл стрельбу из пистолета на улице Данфорд в городском районе Гриктаун, после чего застрелился. Жертвами стрелка стали два человека, ранения получили 12 взрослых и одна 10-летняя девочка.

Канадская полиция сейчас выясняет обстоятельства случившегося. Ранее министерство общественной безопасности Канады отрицало связь инцидента с терроризмом.

Позже полиция выяснила, что нападавший был психически нездоровым человеком.

Террористические группировки с Ближнего Востока, в частности ИГ, часто берут на себя ответственность за трагедии в разных уголках мира, в том числе в тех случаях, когда не имеют к ним отношения.

В частности ИГ пыталась взять на себя ответственность за нападение стрелка в Лас-Вегасе в ноябре 2017 года. Тем не менее, полиция опровергла связь нападавшего с террористами.

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Тэги: КАНАДА, ТОРОНТО, ИГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]