Йеменские повстанцы атаковали саудовский военный корабль

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали военный корабль Саудовской Аравии, находившийся в водах у западного побережья Йемена, передает в среду телеканал "аль-Масира".
"Военно-морские силы (так в тексте) атаковали саудовский корабль "Даммам", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" телеканала.
Местные СМИ отметили, что пока не располагают информацией о пострадавших или ущербе, нанесенном саудовскому кораблю.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.
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