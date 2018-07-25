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Дальнее зарубежье 25.07.2018 15:56

Йеменские повстанцы атаковали саудовский военный корабль

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали военный корабль Саудовской Аравии, находившийся в водах у западного побережья Йемена, передает в среду телеканал "аль-Масира".

"Военно-морские силы (так в тексте) атаковали саудовский корабль "Даммам", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" телеканала.

Местные СМИ отметили, что пока не располагают информацией о пострадавших или ущербе, нанесенном саудовскому кораблю.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, КОРАБЛЬ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]