Йеменские повстанцы атаковали саудовский военный корабль

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали военный корабль Саудовской Аравии, находившийся в водах у западного побережья Йемена, передает в среду телеканал "аль-Масира".

"Военно-морские силы (так в тексте) атаковали саудовский корабль "Даммам", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" телеканала.

Местные СМИ отметили, что пока не располагают информацией о пострадавших или ущербе, нанесенном саудовскому кораблю.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.