Южнее Токио проходят международные морские учения по борьбе с перевозкой оружия массового уничтожения

Международные учения с участием 30 стран, включая Японию, США, Южную Корею и Австралию, проходят в среду в Тихом океане к юго-востоку от Токио, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Цель учений "Морской щит 18" - отработать навыки по перехвату судов, которые перевозят компоненты оружия массового уничтожения (ОМП), и их дальнейшему досмотру.

В маневрах задействованы эсминцы и авиация.

По данным АП, в основном, участники маневров и наблюдатели относятся к странам Индо-Тихоокеанского региона и Европы.

Агентство напоминает, что эти учения проводятся с 2003 года по инициативе Вашингтона, который намерен блокировать перевозки по морю ядерного, химического и биологического оружия, компонентов ОМП и оборудования для их производства, а также ракет, которые можно использовать для доставки различных видов ОМП.

АП утверждает, что хотя данная инициатива не направлена против какой-либо конкретной страны, однако в КНДР критикуют ее и считают провокационной.

Агентство также уточняет, что Япония активно следит за случаями перекачки нефти в открытом море - с корабля на корабль. Ранее КНДР обвиняли в подобной деятельности, нарушающей санкции СБ ООН против Пхеньяна, которые ввели в связи с развитием северокорейской ядерной и ракетной программ.