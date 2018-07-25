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СНГ 25.07.2018 16:30

Экс-глава СБУ Наливайченко намерен баллотироваться в президенты Украины

Лидер движения "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил о намерении участвовать в президентских выборах весной 2019 года.

"Я уже человек, который определился для себя. И самое главное, что с движением "Справедливость" мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да", - сказал В.Наливайченко в интервью телеканалу ZIK.

Очередные выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года.

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Тэги: УКРАИНА, НАЛИВАЙЧЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]