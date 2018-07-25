Экс-глава СБУ Наливайченко намерен баллотироваться в президенты Украины

Лидер движения "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил о намерении участвовать в президентских выборах весной 2019 года.
"Я уже человек, который определился для себя. И самое главное, что с движением "Справедливость" мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да", - сказал В.Наливайченко в интервью телеканалу ZIK.
Очередные выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года.
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