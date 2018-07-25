Турция не будет разрывать отношения с Ираном, которого считает стратегическим партнером - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что Анкара не намерена отказываться от отношений с Тегераном, и назвал Иран "стратегическим партнером".

"Если мы будем разрывать отношения со своими стратегическими партнерами, которые для нас так же (важны - ИФ), как США, то это не будет соответствовать нашему понятию суверенитета", - приводит слова Р.Т.Эрдогана издание "Йени шафак".

"Иран является нашим соседом и стратегическим партнером", - отметил президент.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена присоединяться к односторонним санкциям США против Ирана.

"Мы покупаем нефть у Ирана, и мы приобретаем ее на подходящих условиях. Какие другие варианты?" - сказал М.Чавушоглу.

Он добавил, что в Анкаре не считают американские санкции против Тегерана "обоснованными".

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), а также о начале процесса восстановления антииранских санкций.