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Регион 25.07.2018 15:26

Турция не будет разрывать отношения с Ираном, которого считает стратегическим партнером - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что Анкара не намерена отказываться от отношений с Тегераном, и назвал Иран "стратегическим партнером".

"Если мы будем разрывать отношения со своими стратегическими партнерами, которые для нас так же (важны - ИФ), как США, то это не будет соответствовать нашему понятию суверенитета", - приводит слова Р.Т.Эрдогана издание "Йени шафак".

"Иран является нашим соседом и стратегическим партнером", - отметил президент.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена присоединяться к односторонним санкциям США против Ирана.

"Мы покупаем нефть у Ирана, и мы приобретаем ее на подходящих условиях. Какие другие варианты?" - сказал М.Чавушоглу.

Он добавил, что в Анкаре не считают американские санкции против Тегерана "обоснованными".

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), а также о начале процесса восстановления антииранских санкций.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]