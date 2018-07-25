Турция не будет разрывать отношения с Ираном, которого считает стратегическим партнером - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что Анкара не намерена отказываться от отношений с Тегераном, и назвал Иран "стратегическим партнером".
"Если мы будем разрывать отношения со своими стратегическими партнерами, которые для нас так же (важны - ИФ), как США, то это не будет соответствовать нашему понятию суверенитета", - приводит слова Р.Т.Эрдогана издание "Йени шафак".
"Иран является нашим соседом и стратегическим партнером", - отметил президент.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена присоединяться к односторонним санкциям США против Ирана.
"Мы покупаем нефть у Ирана, и мы приобретаем ее на подходящих условиях. Какие другие варианты?" - сказал М.Чавушоглу.
Он добавил, что в Анкаре не считают американские санкции против Тегерана "обоснованными".
В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), а также о начале процесса восстановления антииранских санкций.
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 90 раз - Минобороны Азербайджана
Чавушоглу подтвердил поддержку Турцией позиции Азербайджана по Карабаху
Банк МБА-Грузия преобразуется в небанковскую организацию
Курс манат/доллар на 26 июля - 1,7 манат/$1
Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2023г достигнут $8,5 млрд - АКРА
Анталья в 2018 году проведет лучший летний туристический сезон в своей истории
ФИФА назвала 10 номинантов на звание лучший игрок года
Азербайджан и Россия подпишут договор о сотрудничестве в области спорта
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий и технической поддержки для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
АО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению банкомата с функцией ресайклинга
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений