Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме

В рамках азербайджано-итальянского форума в Баку председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин провел ряд встреч с руководством крупнейших предприятий различных отраслей экономики.
В ходе мероприятия состоялись встречи с представителями таких компаний, как Grand Motors, Азербайджанская ассоциация производителейи экспортеровграната, MASCHIO GASPARDO (Россия) - производитель сельскохозяйственного оборудования, AZPROMO - фонд поощрения экспорта и инвестиций. Стороны обсуждали перспективы сотрудничества в аграрном, промышленном, нефтегазовом, строительном и других секторах экономики.
В бизнес-форуме, который проходил с участием президентов Азербайджана и Италии, участвовали порядка 350 предпринимателей.
Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) отметил: «Мы предлагаем предпринимателям выгодные условия по банковским продуктам, отталкиваясь от потребностей рынка: осуществляем кредитование юридических лиц с учетом специфики их деятельности, в том числе предоставляя финансирование для реализации инвестиционных проектов. Более того, ВТБ (Азербайджан) как часть международной группы дает клиентам-экспортерам возможность получить прямой доступ к торговым сетям и новым партнерам в России и других странах присутствия ВТБ».
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