Трамп поддержит сельское хозяйство США на $12 млрд, Конгресс раскритиковал план

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о готовности выделить фермерам $12 млрд в качестве экстренной поддержки, поскольку поступают сигналы о том, что торговые споры с основными странами-партнерами отрицательно сказываются на стабильности американского сельского хозяйства.
Поддержку получат фермерские хозяйства, поставляющие соевые бобы, свинину и другие товары, которые стали объектом пошлин и ограничений других государств, пишет The Washington Post.
Помощь фермерам будет осуществляться либо в форме прямых денежных выплат, либо в виде закупки у них продукции для продовольственных фондов. По словам представителей министерства сельского хозяйства США, одобрение Конгресса не потребуется, отмечает The Wall Street Journal.
Однако многие сенаторы, как демократы, так и республиканцы, выразили недовольство планами Белого дома, вскоре к их критике присоединился и Национальный фермерский союз США: стимулы являются лишь краткосрочным решением, а Вашингтону следует найти долгосрочное, утверждают они.
"Администрация сама создала этот кризис. Что следует делать, так это исправлять ситуацию в торговле, а не создавать новые субсидии в помощь сельскому хозяйству", - заявила журналистам сенатор-демократ от Мичигана Дебби Стабенов, входящая в профильный комитет верхней палаты.
"Торговая война отрезает фермерам ноги, а Белый дом "планирует" потратить $12 млрд на золотые костыли", - возмущается ее коллега Бен Сэсс, республиканец из Небраски - штата, входящего в топ-3 по объему выручки от производства и продажи сельскохозяйственной продукции.
Между тем Д.Трамп накануне назвал пошлины лучшим средством для решения внешнеторговых задач.
В среду он добавил в Twitter, что "Китай выцеливает наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю, в качестве способа заставить меня и дальше разрешить им зарабатывать на нас".
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