Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9855 RUR   0.0269 GBR   2.2346 TRY   0.3483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 44° Завтра 26° 36° 27 Июл 25° 35° 28 Июл 24° 36°

Дальнее зарубежье 25.07.2018 17:15

Трамп поддержит сельское хозяйство США на $12 млрд, Конгресс раскритиковал план

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о готовности выделить фермерам $12 млрд в качестве экстренной поддержки, поскольку поступают сигналы о том, что торговые споры с основными странами-партнерами отрицательно сказываются на стабильности американского сельского хозяйства.

Поддержку получат фермерские хозяйства, поставляющие соевые бобы, свинину и другие товары, которые стали объектом пошлин и ограничений других государств, пишет The Washington Post.

Помощь фермерам будет осуществляться либо в форме прямых денежных выплат, либо в виде закупки у них продукции для продовольственных фондов. По словам представителей министерства сельского хозяйства США, одобрение Конгресса не потребуется, отмечает The Wall Street Journal.

Однако многие сенаторы, как демократы, так и республиканцы, выразили недовольство планами Белого дома, вскоре к их критике присоединился и Национальный фермерский союз США: стимулы являются лишь краткосрочным решением, а Вашингтону следует найти долгосрочное, утверждают они.

"Администрация сама создала этот кризис. Что следует делать, так это исправлять ситуацию в торговле, а не создавать новые субсидии в помощь сельскому хозяйству", - заявила журналистам сенатор-демократ от Мичигана Дебби Стабенов, входящая в профильный комитет верхней палаты.

"Торговая война отрезает фермерам ноги, а Белый дом "планирует" потратить $12 млрд на золотые костыли", - возмущается ее коллега Бен Сэсс, республиканец из Небраски - штата, входящего в топ-3 по объему выручки от производства и продажи сельскохозяйственной продукции.

Между тем Д.Трамп накануне назвал пошлины лучшим средством для решения внешнеторговых задач.

В среду он добавил в Twitter, что "Китай выцеливает наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю, в качестве способа заставить меня и дальше разрешить им зарабатывать на нас".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АПК, СТИМУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Компании из США готовы организовать в Азербайджане выращивание органических продуктов Урожай зерновых США может пострадать из-за сильной жары

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]