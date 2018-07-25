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Регион 25.07.2018 17:34

Премьер Армении едет на встречу межправсовета ЕАЭС в Петербурге, чтобы не срывать работу форума

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 26 июля, отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС.

"После конституционных изменений в Армении премьер-министр республики включен в Высший экономический совет ЕАЭС в формате глав государств. Этот вопрос также решен де-юре, то есть Армению будет представлять премьер-министр. Завтра я отправляюсь в Санкт-Петербург для участия в заседании межправсовета ЕАЭС", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Армении правовые нормы работы межправсовета ЕАЭС пока не приведены в соответствие с новой Конституцией страны.

"Мое неучастие в заседании в формате премьер-министров привело бы к тому, что не могли быть приняты решения, и работа формата была бы парализована. Поскольку еще в дни "бархатной революции" я заявлял, что нашей целью не является парализация работы ЕАЭС, а напротив - должны сделать все, чтобы повысить эффективность нашего членства в этой Организации, я принял решение поехать в Санкт-Петербург", - заявил Н.Пашинян.

С принятием новой Конституции Армении на референдуме в декабре 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]