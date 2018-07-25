Банки в Азербайджане в I полугодии увеличили активы на 0,2%, капитализацию - на 5% - регулятор

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 июня 2018 года составляют 27 млрд 990,8 млн. манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года активы банков в Азербайджане составляли 27 млрд 921 млн манатов. Таким образом, за январь-июнь 2018 года активы банков увеличились на 0,2%.
Кредитный портфель банков на 30 июня составляет 11 млрд 712,4 млн манатов (рост в I-ом полугодии 2018 года на 3,3% - ИФ).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 июня 2018 года составляет 3 млрд 903,9 млн манатов (рост на 5,2%).
Обязательства банков на начало июля 2018 года составляют 24 млрд 86,9 млн манатов (спад на 0,5%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 438,8 млн манатов (спад на 13,6%).
На 30 июня 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.
В целом, на конец июня 2018 года банки имеют 511 филиалов и 143 отделения.
В банковском секторе Азербайджана работают 16,737 тыс. человека (рост на 3,5%).
Н.Аббасова
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