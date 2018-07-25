Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2023г достигнут $8,5 млрд - АКРА

Российское рейтинговое агентство АКРА прогнозирует увеличение к 2023 году резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $8,5 млрд.

На конец 2017 года резервы ЦБА оценивались в $5,3 млрд. Таким образом, по прогнозам агентства, в 2018-2022гг резервы Центробанка увеличатся на 60,4%.

В частности, на конец 2018 года резервы ЦБА прогнозируются в $6,2 млрд, на конец 2019г - $6,6 млрд, на конец 2020г - $7,5 млрд, на конец 2021г - $8 млрд на конец 2022г - $8,5 млрд.

Прогнозы АКРА по резервам ЦБА указаны в экономическом обзоре агентства по Азербайджану.

А.Азизов