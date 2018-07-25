Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9855 RUR   0.0269 GBR   2.2346 TRY   0.3483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 44° Завтра 26° 36° 27 Июл 25° 35° 28 Июл 24° 36°

Макроэкономика 25.07.2018 16:53

Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2023г достигнут $8,5 млрд - АКРА

Российское рейтинговое агентство АКРА прогнозирует увеличение к 2023 году резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $8,5 млрд.

На конец 2017 года резервы ЦБА оценивались в $5,3 млрд. Таким образом, по прогнозам агентства, в 2018-2022гг резервы Центробанка увеличатся на 60,4%.

В частности, на конец 2018 года резервы ЦБА прогнозируются в $6,2 млрд, на конец 2019г - $6,6 млрд, на конец 2020г - $7,5 млрд, на конец 2021г - $8 млрд на конец 2022г - $8,5 млрд.

Прогнозы АКРА по резервам ЦБА указаны в экономическом обзоре агентства по Азербайджану.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, РЕЗЕРВЫ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Валютные резервы Центробанка Азербайджана в I полугодии увеличились на 3,3%, в июне – 0,75% Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-мае увеличились на 2,5%, в мае возобновили рост Валютные резервы Центробанка Азербайджана в апреле снизились после роста в течение 15 месяцев МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2020г достигнут $7 млрд Валютные резервы Центробанка Азербайджана в I квартале увеличились на 3%, в марте – на 2% Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-феврале увеличились на 1%, в феврале – на 0,1%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]