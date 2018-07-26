Асад обвиняет Запад в поддержке терроризма - депутат Госдумы по итогам встречи

Президент Сирии Башар Асад считает, что основную поддержку терроризму сегодня осуществляют страны Запада, нацеливаясь на небольшие страны, такие как Сирия, заявил координатор группы дружбы Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин.

"Асад в ходе нашей встречи отметил, что основная поддержка международного терроризма сегодня идет со стороны западного мира", - сказал Д.Саблин в четверг журналистам по итогам встречи с Б.Асадом.

По его словам, сирийский президент считает, что "западные страны пытаются завладеть небольшими странами, такими как Сирия, при помощи терроризма".

"То же самое происходит с небольшими странами вокруг России", - привел Д.Саблин мнение Б.Асада.

Во встрече участвовали семьи российских военных, погибших в Сирии. В числе родственников российских военных родители Героя России Романа Филипова, жена и дети Героя России Марата Ахметшина, жена и сын Героя России Олега Пешкова, жена и дочь подполковника Валерия Матвеева, дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко.