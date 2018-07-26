Асад обвиняет Запад в поддержке терроризма - депутат Госдумы по итогам встречи

Президент Сирии Башар Асад считает, что основную поддержку терроризму сегодня осуществляют страны Запада, нацеливаясь на небольшие страны, такие как Сирия, заявил координатор группы дружбы Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин.
"Асад в ходе нашей встречи отметил, что основная поддержка международного терроризма сегодня идет со стороны западного мира", - сказал Д.Саблин в четверг журналистам по итогам встречи с Б.Асадом.
По его словам, сирийский президент считает, что "западные страны пытаются завладеть небольшими странами, такими как Сирия, при помощи терроризма".
"То же самое происходит с небольшими странами вокруг России", - привел Д.Саблин мнение Б.Асада.
Во встрече участвовали семьи российских военных, погибших в Сирии. В числе родственников российских военных родители Героя России Романа Филипова, жена и дети Героя России Марата Ахметшина, жена и сын Героя России Олега Пешкова, жена и дочь подполковника Валерия Матвеева, дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко.
В Азербайджане в августе рассмотрят апелляцию лидера движения ReAl
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Министр обороны Азербайджана примет участие в открытии Армейских международных игр в Москве
Ирак в июне незначительно увеличил экспорт нефти
Риски в еврозоне остаются сбалансированными, но меры стимулирования по-прежнему необходимы - Драги
На Шри-Ланке найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн
Военная прокуратура Азербайджана в I полугодии 2018 года направила в суд около 60 уголовных дел по фактам коррупции в ВС
Британцы в 2017 году впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ВТБ (Азербайджан) снижает стоимость аренды банковских ячеек
Nar представил магазин с новым дизайном
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий и технической поддержки для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений