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Дальнее зарубежье 26.07.2018 15:45

Асад обвиняет Запад в поддержке терроризма - депутат Госдумы по итогам встречи

Президент Сирии Башар Асад считает, что основную поддержку терроризму сегодня осуществляют страны Запада, нацеливаясь на небольшие страны, такие как Сирия, заявил координатор группы дружбы Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин.

"Асад в ходе нашей встречи отметил, что основная поддержка международного терроризма сегодня идет со стороны западного мира", - сказал Д.Саблин в четверг журналистам по итогам встречи с Б.Асадом.

По его словам, сирийский президент считает, что "западные страны пытаются завладеть небольшими странами, такими как Сирия, при помощи терроризма".

"То же самое происходит с небольшими странами вокруг России", - привел Д.Саблин мнение Б.Асада.

Во встрече участвовали семьи российских военных, погибших в Сирии. В числе родственников российских военных родители Героя России Романа Филипова, жена и дети Героя России Марата Ахметшина, жена и сын Героя России Олега Пешкова, жена и дочь подполковника Валерия Матвеева, дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко.

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, ЗАПАД, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]