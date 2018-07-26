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Дальнее зарубежье 26.07.2018 16:03

В Лондоне одобряют результаты торговых переговоров Юнкера и Трампа

Власти Великобритании приветствовали итоги переговоров главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, которые были посвящены урегулированию торговых разногласий между сторонами.

"Мы приветствуем согласие США и ЕС работать вместе, чтобы сократить торговые барьеры и далее увеличивать (объемы - ИФ) торговли и инвестиций", - приводят западные СМИ выдержки из заявления министерства внешней торговли Великобритании.

"Мы ожидаем прогресса в отношении отмены пошлин на сталь и алюминий и сокращения масштабов взаимных мер (участников торговли против друг друга - ИФ), которые могли бы нанести вред предприятиям и рабочим местам по обе стороны Атлантического океана", - также говорится в заявлении.

Накануне президент США Д.Трамп и глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы разрешить противоречия, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий; а также договориться по пошлинам на сталь и алюминий. Д.Трамп заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, США, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]