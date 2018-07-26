В Лондоне одобряют результаты торговых переговоров Юнкера и Трампа

Власти Великобритании приветствовали итоги переговоров главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, которые были посвящены урегулированию торговых разногласий между сторонами.

"Мы приветствуем согласие США и ЕС работать вместе, чтобы сократить торговые барьеры и далее увеличивать (объемы - ИФ) торговли и инвестиций", - приводят западные СМИ выдержки из заявления министерства внешней торговли Великобритании.

"Мы ожидаем прогресса в отношении отмены пошлин на сталь и алюминий и сокращения масштабов взаимных мер (участников торговли против друг друга - ИФ), которые могли бы нанести вред предприятиям и рабочим местам по обе стороны Атлантического океана", - также говорится в заявлении.

Накануне президент США Д.Трамп и глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы разрешить противоречия, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий; а также договориться по пошлинам на сталь и алюминий. Д.Трамп заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.