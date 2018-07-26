Более четверти миллиона граждан выехали из Таджикистана в трудовую миграцию за полгода

Число выехавших за первое полугодие текущего года за рубеж в трудовую миграцию граждан Таджикистана увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8455 человек и превысило 250 тысяч человек, сообщила в четверг на пресс-конференции в Душанбе министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода.
На основе миграционных карточек из республики за шесть месяцев нынешнего года выехали 251247 трудовых мигрантов, из которых 218760 мужчин и 32487 женщин, сообщила С.Тагойзода.
По ее словам, из этого числа в Российскую Федерацию выехали 240727 человек, в Казахстан - 6837 человек. По данным министра, за этот же период на родину вернулся 18661 трудовой мигрант, из них 151622 мужчины, 34439 женщин, что на 25938 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Азербайджане в августе рассмотрят апелляцию лидера движения ReAl
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Министр обороны Азербайджана примет участие в открытии Армейских международных игр в Москве
Ирак в июне незначительно увеличил экспорт нефти
Риски в еврозоне остаются сбалансированными, но меры стимулирования по-прежнему необходимы - Драги
На Шри-Ланке найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн
Военная прокуратура Азербайджана в I полугодии 2018 года направила в суд около 60 уголовных дел по фактам коррупции в ВС
Британцы в 2017 году впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ВТБ (Азербайджан) снижает стоимость аренды банковских ячеек
Nar представил магазин с новым дизайном
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий и технической поддержки для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений