Более четверти миллиона граждан выехали из Таджикистана в трудовую миграцию за полгода

Число выехавших за первое полугодие текущего года за рубеж в трудовую миграцию граждан Таджикистана увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8455 человек и превысило 250 тысяч человек, сообщила в четверг на пресс-конференции в Душанбе министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода.

На основе миграционных карточек из республики за шесть месяцев нынешнего года выехали 251247 трудовых мигрантов, из которых 218760 мужчин и 32487 женщин, сообщила С.Тагойзода.

По ее словам, из этого числа в Российскую Федерацию выехали 240727 человек, в Казахстан - 6837 человек. По данным министра, за этот же период на родину вернулся 18661 трудовой мигрант, из них 151622 мужчины, 34439 женщин, что на 25938 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.