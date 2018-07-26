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СНГ 26.07.2018 16:15

Более четверти миллиона граждан выехали из Таджикистана в трудовую миграцию за полгода

Число выехавших за первое полугодие текущего года за рубеж в трудовую миграцию граждан Таджикистана увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8455 человек и превысило 250 тысяч человек, сообщила в четверг на пресс-конференции в Душанбе министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода.

На основе миграционных карточек из республики за шесть месяцев нынешнего года выехали 251247 трудовых мигрантов, из которых 218760 мужчин и 32487 женщин, сообщила С.Тагойзода.

По ее словам, из этого числа в Российскую Федерацию выехали 240727 человек, в Казахстан - 6837 человек. По данным министра, за этот же период на родину вернулся 18661 трудовой мигрант, из них 151622 мужчины, 34439 женщин, что на 25938 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИГРАНТЫ, РАБОТА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]