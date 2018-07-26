В Берлине назвали конструктивными договоренности по итогам переговоров Трампа и Юнкера

Берлин приветствует итоги переговоров главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, переговоры были посвящены урегулированию торговых разногласий между сторонами.

По словам представителя правительства Ульрике Деммер, кабмин считает достигнутые договоренности конструктивными.

"Еврокомиссия может и дальше рассчитывать на нашу поддержку", - заявила У.Деммер, которую цитирует пресс-служба правительства.

В свою очередь глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер в "Твиттере" тоже похвалил результаты, назвав их "прорывом, который поможет избежать торговой войны и сохранить миллионы рабочих мест".

Накануне президент США Д.Трамп и глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы разрешить противоречия, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий; а также договориться по пошлинам на сталь и алюминий. Д.Трамп заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.