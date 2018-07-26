В Берлине назвали конструктивными договоренности по итогам переговоров Трампа и Юнкера

Берлин приветствует итоги переговоров главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, переговоры были посвящены урегулированию торговых разногласий между сторонами.
По словам представителя правительства Ульрике Деммер, кабмин считает достигнутые договоренности конструктивными.
"Еврокомиссия может и дальше рассчитывать на нашу поддержку", - заявила У.Деммер, которую цитирует пресс-служба правительства.
В свою очередь глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер в "Твиттере" тоже похвалил результаты, назвав их "прорывом, который поможет избежать торговой войны и сохранить миллионы рабочих мест".
Накануне президент США Д.Трамп и глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы разрешить противоречия, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий; а также договориться по пошлинам на сталь и алюминий. Д.Трамп заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.
В Азербайджане в августе рассмотрят апелляцию лидера движения ReAl
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Министр обороны Азербайджана примет участие в открытии Армейских международных игр в Москве
Ирак в июне незначительно увеличил экспорт нефти
Риски в еврозоне остаются сбалансированными, но меры стимулирования по-прежнему необходимы - Драги
На Шри-Ланке найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн
Военная прокуратура Азербайджана в I полугодии 2018 года направила в суд около 60 уголовных дел по фактам коррупции в ВС
Британцы в 2017 году впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ВТБ (Азербайджан) снижает стоимость аренды банковских ячеек
Nar представил магазин с новым дизайном
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий и технической поддержки для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений