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Транспорт и связь 26.07.2018 15:28

Минтранспорта и связи Азербайджана открыло первый в Сумгайыте центр обслуживания «Шебеке»

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в Сумгайыте ввело в эксплуатацию первый центр обслуживания «Шебеке», говорится в сообщении ведомства.

«Центр «Шебеке», предоставляющий телекоммуникационные и почтовые услуги, введен в эксплуатацию в Сумгайыте, на проспекте Гейдара Алиева, и будет обслуживать граждан 7 дней в неделю», - подчеркивается в информации.

По данным министерства, таким образом, общее число действующих в Азербайджане центров обслуживания «Шебеке» достигло 8. Из них 5 функционируют в Баку, еще два – в Джалилабаде и Загатале.

«В настоящее время продолжается работа по открытию центров «Шебеке» во всех районах Баку и в других регионах страны», - отмечается в информации.

Как сообщалось, центры «Шебеке» предоставляют населению телекоммуникационные, почтовые банковско-финансовые и туристические услуги. Здесь также организована продажа авиабилетов, международных и локальных платежных карт, полисов обязательного страхования, электронной подписи, конвертов, марок и открыток, оказываются услуги по денежным переводам, бюджетным и коммунальным выплатам, выплатам по Государственному ипотечному фонду, регистрации мобильных устройств.

В центрах также можно воспользоваться терминалами самообслуживания. Посредством платежной системы SmartPay возможно осуществлять оплату коммунальных, мобильных, телекоммуникационных и ряда других услуг.

Н.Аббасова

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Тэги: СУМГАЙЫТ, ШЕБЕКЕ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]