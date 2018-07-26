Британцы в 2017 году впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали

Расходы и инвестиции британских семей в 2017 году в среднем превысили их доходы на 900 фунтов стерлингов ($1,19 тыс.), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) Великобритании.
В целом британцы в прошлом году потратили на 25 млрд фунтов больше, чем заработали.
Такая ситуация наблюдается в стране впервые с 1988 года.
"Если вам нужно еще одно доказательство того, что Банк Англии затягивает с повышением ставки, то вот оно, - заявил бывший член руководства ЦБ Великобритании Эндрю Сентенс. - Британские домохозяйства переживают всплеск заимствований".
Тревожным сигналом является тот факт, что чрезмерные расходы чаще всего наблюдаются среди граждан с самыми низкими доходами, а расходы 10% самых необеспеченных британцев тратят в 2,5 раза больше своих реальных доходов.
Совокупный объем задолженности населения в Великобритании составляет рекордные 1,6 трлн фунтов стерлингов, и у политиков есть опасения, что граждане могут столкнуться с трудностями при выплате кредитов в случае повышения ставок по кредитам.
По мнению многих аналитиков, Банк Англии может увеличить базовую ставку по кредитам на 0,25 процентного пункта, до 0,75% годовых, уже на заседании, которое состоится 2 августа. Если это случится, размер ставки станет максимальным с начала 2009 года.
В Азербайджане в августе рассмотрят апелляцию лидера движения ReAl
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Министр обороны Азербайджана примет участие в открытии Армейских международных игр в Москве
Ирак в июне незначительно увеличил экспорт нефти
Риски в еврозоне остаются сбалансированными, но меры стимулирования по-прежнему необходимы - Драги
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
БРИКС поддерживает усилия по решению проблемы КНДР
Слуцкий собирается в Тегеран на встречу с Лариджани
Президенты РФ и ЮАР подписали заявление о стратегическом партнерстве двух стран
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ВТБ (Азербайджан) снижает стоимость аренды банковских ячеек
Nar представил магазин с новым дизайном
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий и технической поддержки для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений