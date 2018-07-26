В Калифорнии задержали возможного виновника нескольких лесных пожаров, из-за которых пришлось эвакуировать 15 тыс. человек

Полиция американского штата Калифорния задержала мужчину, подозреваемого в организации серии поджогов, из-за которых впоследствии начались несколько крупных лесных пожаров, передает в четверг американский телеканал Эй-би-си.

По версии следствия, задержанный - 32-летний Брэндон Макгловер - устроил в минувшую среду, по меньшей мере пять лесных пожаров близ населенного пункта Идилуайлд.

Пожар, получивший название "Крэнстон", в результате охватил около 2 тыс. га.

Власти штата распорядились эвакуировать всех жителей Идилуайлда, население которого составляет около 12 тыс. человек. Эвакуации также подверглись более трех тысяч жителей близлежащих районов и площадок для кемпинга.

Согласно информации местной пожарной службы, огонь достиг жилого района. В результате пять домов сгорели, а еще около 600 оказались под угрозой.

По информации Эй-би-си, на данный момент пожарным службам с трудом удается сдерживать распространение огня. Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.