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Дальнее зарубежье 26.07.2018 15:45

В Калифорнии задержали возможного виновника нескольких лесных пожаров, из-за которых пришлось эвакуировать 15 тыс. человек

Полиция американского штата Калифорния задержала мужчину, подозреваемого в организации серии поджогов, из-за которых впоследствии начались несколько крупных лесных пожаров, передает в четверг американский телеканал Эй-би-си.

По версии следствия, задержанный - 32-летний Брэндон Макгловер - устроил в минувшую среду, по меньшей мере пять лесных пожаров близ населенного пункта Идилуайлд.

Пожар, получивший название "Крэнстон", в результате охватил около 2 тыс. га.

Власти штата распорядились эвакуировать всех жителей Идилуайлда, население которого составляет около 12 тыс. человек. Эвакуации также подверглись более трех тысяч жителей близлежащих районов и площадок для кемпинга.

Согласно информации местной пожарной службы, огонь достиг жилого района. В результате пять домов сгорели, а еще около 600 оказались под угрозой.

По информации Эй-би-си, на данный момент пожарным службам с трудом удается сдерживать распространение огня. Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОДЖИГАТЕЛЬ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]