Центр энергетических исследований БРИКС будет достойным конкурентом ведущих мировых аналитических агентств - Путин

Россия предлагает создать центр энергетических исследований БРИКС, рассчитывает, что он будет конкурировать с мировыми энергетическими аналитическими агентствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Благодарны партнерам по объединению за поддержку российской идеи создания Центра энергетических исследований БРИКС. Уверен, что по качеству своих обзоров и прогнозов он сможет на равных конкурировать с ведущими мировыми энергетическими аналитическими агентствами", - сказал В.Путин на саммите БРИКС, который проходит в расширенном составе в Йоханнесбурге.