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СНГ 26.07.2018 16:45

Центр энергетических исследований БРИКС будет достойным конкурентом ведущих мировых аналитических агентств - Путин

Россия предлагает создать центр энергетических исследований БРИКС, рассчитывает, что он будет конкурировать с мировыми энергетическими аналитическими агентствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Благодарны партнерам по объединению за поддержку российской идеи создания Центра энергетических исследований БРИКС. Уверен, что по качеству своих обзоров и прогнозов он сможет на равных конкурировать с ведущими мировыми энергетическими аналитическими агентствами", - сказал В.Путин на саммите БРИКС, который проходит в расширенном составе в Йоханнесбурге.

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Тэги: РОССИЯ, БРИКС, ЭНЕРГЕТИКА, ИССЛЕДОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]