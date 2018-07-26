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СНГ 26.07.2018 18:26

Безопасность личных данных в цифровом пространстве должна быть обеспечена - Путин

Развитие цифровой реальности должно происходить при обеспечении безопасности общества и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин

"В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Предпринимаем необходимые законодательные и другие меры для того, чтобы построение открытой надёжной и безопасной интернет-среды шло при четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве", - заявил В.Путин, выступая на саммите БРИКС.

Он подчеркнул, что цифровизация является одним из приоритетов экономической политики России.

В.Путин напомнил о реализации в стране Национальной технологической инициативы - комплекса мер по обеспечению технологического развития России до 2035 года, программы "Цифровая экономика РФ".

"Ожидаем, что осуществление программы позволит повысить производительность труда в России к 2024 году на 30%. При этом новые сектора российской экономики будут создавать более 10% российского ВВП", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЦИФРОВОЕ/ПРОСТРАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]