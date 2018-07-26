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СНГ 26.07.2018 15:47

Путин и Си Цзиньпин выступают за эффективное сотрудничество стран БРИКС в сфере безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил об эффективном сотрудничестве стран БРИКС в вопросах безопасности.

"Страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам мира и стабильности. Сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным наркотрафиком и трансграничной преступностью", - сказал В.Путин, выступая на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Эти же оценки поддержал председатель КНР Си Цзиньпин.

"Сотрудничество в области безопасности является важным компонентом партнерства в БРИКС. Мы должны придерживаться многосторонних подходов и основополагающих целей и принципов ООН. Мы должны использовать встречи советников по национальной безопасности, министров иностранных дел и представителей наших стран в ООН для того, чтобы наш голос был услышан в рамках выработки новых решений", - сказал китайский лидер.

По его словам, страны БРИКС "могли бы совместно формировать новый тип международных отношений, основанных на взаимоуважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве".

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Тэги: БРИКС, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]