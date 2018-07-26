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Дальнее зарубежье 26.07.2018 15:49

Более 20 боевиков ИГИЛ сдались полиции на северо-западе Афганистана

На северо-западе Афганистана местной полиции сдалась группа боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщили в четверг в штабе 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин".

Командир вооруженной группы ИГИЛ Мухаммад Касим вместе с 23 боевиками в четверг утром сдался начальнику полиции уезда Дарзаб провинции Джаузджан Шир Мухаммаду, говорится в сообщении. Отмечается, что боевики передали полиции все имеющееся у них оружие и боеприпасы.

Группировка ИГИЛ прибыла в уезд Дарзаб в начале 2013 года, в течении двух лет им удалось вытеснить из Дарзаба и соседнего уезда Куштепа отряды местных талибов. С начала июля нынешнего года вооруженные группы "Талибан" пытаются вернуть оставленные ИГИЛ территории. Одновременно против ИГИЛ ведут боевые действия и подразделения правительственных сил.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦИЯ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]