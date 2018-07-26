Более 20 боевиков ИГИЛ сдались полиции на северо-западе Афганистана

На северо-западе Афганистана местной полиции сдалась группа боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщили в четверг в штабе 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин".

Командир вооруженной группы ИГИЛ Мухаммад Касим вместе с 23 боевиками в четверг утром сдался начальнику полиции уезда Дарзаб провинции Джаузджан Шир Мухаммаду, говорится в сообщении. Отмечается, что боевики передали полиции все имеющееся у них оружие и боеприпасы.

Группировка ИГИЛ прибыла в уезд Дарзаб в начале 2013 года, в течении двух лет им удалось вытеснить из Дарзаба и соседнего уезда Куштепа отряды местных талибов. С начала июля нынешнего года вооруженные группы "Талибан" пытаются вернуть оставленные ИГИЛ территории. Одновременно против ИГИЛ ведут боевые действия и подразделения правительственных сил.