Военная прокуратура Азербайджана в I полугодии 2018 года направила в суд около 60 уголовных дел по фактам коррупции в ВС

Военная прокуратура Азербайджана в первом полугодии 2018 года привлекла к ответственности 70 человек по факту коррупции и взяточничества в рядах Вооруженных сил республики.

«По фактам коррупции и взяточничества в рядах вооруженных сил Азербайджана к ответственности привлечены 70 человек. Возбужденные в их отношении 57 уголовных дел направлено в суд», - сказал военный прокурор республики Ханлар Велиев на совещании, посвященном итогам первого полугодия.

Ф.Исазаде