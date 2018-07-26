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Происшествия 26.07.2018 15:58

Военная прокуратура Азербайджана в I полугодии 2018 года направила в суд около 60 уголовных дел по фактам коррупции в ВС

Военная прокуратура Азербайджана в первом полугодии 2018 года привлекла к ответственности 70 человек по факту коррупции и взяточничества в рядах Вооруженных сил республики.

«По фактам коррупции и взяточничества в рядах вооруженных сил Азербайджана к ответственности привлечены 70 человек. Возбужденные в их отношении 57 уголовных дел направлено в суд», - сказал военный прокурор республики Ханлар Велиев на совещании, посвященном итогам первого полугодия.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВС, ПРОКУРАТУРА, КОРРУПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]