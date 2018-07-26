Бывший крикетист Хан объявил о победе своей партии на выборах в Пакистане

Кандидат в премьер-министры Пакистана и бывший профессиональный игрок в крикет Имран Хан объявил о победе своей партии "Техрик-е-Инсаф" на парламентских выборах, передает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.
Кандидат в премьер-министры выступил с телеобращением к гражданам Пакистана, в котором заявил, что "Техрик-е-Инсаф" набрала большинство в парламенте и таким образом получит право сформировать правительство.
"Мы были успешны, и мы получили мандат", - сказал И.Хан.
Ранее конкуренты "Техрик-е-Инсаф" заявляли о нарушениях на выборах и подозрительно затянувшемся процессе подсчета голосов.
Правящая партия "Пакистанская мусульманская лига" назвала появившиеся результаты "вопиющим мошенничеством" и пообещала воспользоваться "всеми политическими и юридическими вариантами для исправления этого выставленного напоказ беззакония".
Накануне жители Пакистана, кроме состава нижней палаты парламента, выбирали представителей в региональные законодательные органы.
Безопасность выборов обеспечивали примерно 800 тыс. военных и полицейских. Однако день выборов был отмечен серией нападений: самым кровопролитным из них стал теракт в Кветте, унесший жизни 31 человека.
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