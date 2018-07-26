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Дальнее зарубежье 26.07.2018 17:03

Бывший крикетист Хан объявил о победе своей партии на выборах в Пакистане

Кандидат в премьер-министры Пакистана и бывший профессиональный игрок в крикет Имран Хан объявил о победе своей партии "Техрик-е-Инсаф" на парламентских выборах, передает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

Кандидат в премьер-министры выступил с телеобращением к гражданам Пакистана, в котором заявил, что "Техрик-е-Инсаф" набрала большинство в парламенте и таким образом получит право сформировать правительство.

"Мы были успешны, и мы получили мандат", - сказал И.Хан.

Ранее конкуренты "Техрик-е-Инсаф" заявляли о нарушениях на выборах и подозрительно затянувшемся процессе подсчета голосов.

Правящая партия "Пакистанская мусульманская лига" назвала появившиеся результаты "вопиющим мошенничеством" и пообещала воспользоваться "всеми политическими и юридическими вариантами для исправления этого выставленного напоказ беззакония".

Накануне жители Пакистана, кроме состава нижней палаты парламента, выбирали представителей в региональные законодательные органы.

Безопасность выборов обеспечивали примерно 800 тыс. военных и полицейских. Однако день выборов был отмечен серией нападений: самым кровопролитным из них стал теракт в Кветте, унесший жизни 31 человека.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЫБОРЫ, СПОРТСМЕН, ПОБЕДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]