Шведские пожарные просят у НАТО помощи

Правительство Швеции позволило экстренным службам страны, занимающимся ликвидацией бушующих там природных пожаров, обратиться за помощью к членам НАТО, передает в четверг Радио Швеции.
В сообщении приводятся слова представителя экстренной службы страны Эммы Нордвалл о том, Швеция уже приняла предложение одного из членов НАТО - Турции - предоставить для помощи в тушении огня пожарный самолет.
В четверг на брифинге Э.Нордвалл сообщила, что "пожарным удалось блокировать крупные пожары и предотвратить их распространение".
Радио Швеции напоминает, что два самых крупных пожара, бушующих в Швеции на данный момент, охватили территории в ленах (округах) Евлеборг и Даларна в центральной части страны.
Ранее сообщалось, что европейские страны направили более 240 пожарных в Швецию, чтобы помочь местным экстренным службам в тушении лесных пожаров. В частности, Польша отправила 139 человек, а Франция, ФРГ и Дания - свыше 100 пожарных. Кроме этого, Италия, Франция и Португалия выделили для Швеции пожарные самолеты, а Норвегия, ФРГ и Литва - вертолеты.
На прошлой неделе шведские власти обратились к руководству стран Евросоюза с просьбой оказать помощь в борьбе со стихией.
Лесные пожары распространились по Швеции из-за чрезвычайно сухой и жаркой погоды. На значительной части шведской территории температура достигает 30 градусов, а объемы осадков при этом аномально низкие.
Ранее на этой неделе сообщалось, что в Швеции было зафиксировано до 50 очагов пожаров.
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