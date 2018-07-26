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ТЭК 26.07.2018 16:59

Кувейт, возможно, также прекратит экспорт сырья через Баб-аль-Мандубский пролив

Кувейт, возможно, вслед за Саудовской Аравией приостановит экспорт своей нефти через Баб-аль-Мандубский пролив, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на неназванного кувейтского представителя.

Данный вопрос находится в стадии рассмотрения, окончательного решения пока не принято, отмечает телеканал.

Ранее в среду вечером королевство приняло решение прекратить морской экспорт нефти через этот коридор после того, как два саудовских танкера, относящиеся к классу "крупных", подверглись нападению со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Одному из танкеров, принадлежащих Национальной судоходной компании Саудовской Аравии (NSCSA) Bahri, было нанесено незначительное повреждение, человеческих жертв нет. По данным телеканала, перевозчики нефти транспортировали в общей сложности около 4 млн баррелей нефти.

Никаких других подробностей относительно инцидента не сообщается.

Новость о приостановке саудовского экспорта через пролив вызвал рост мировых цен на нефть.

По оценке CNBC, на долю Баб-аль-Мандубского пролива, соединяющего Красное и Аравийское моря, приходится около 8% всей экспортируемой в мире нефти (примерно 4,8 млн б/с по данным на 2016 год). Для сравнения: на Суэцкий канал - 10%, на Ормузский пролив - 32%, на Малакский пролив между Малайским полуостровом и островом Суматра - 28%.

Саудовская Bahri с капитализацией 11,6 млрд саудовских реал (SAR, 1 SAR/$0,27) имеет в своем флоте 93 танкера, из которых 46 относятся к классу "крупных". Среди акционеров компании - Суверенный фонд Саудовской Аравии с долей 22,55%, нефтяной гигант Aramco - 20%.

Королевство возглавляет общеарабскую военную коалицию, которая в 2015 году вмешалась в гражданский конфликт в Йемене, развязанный шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) для захвата власти в стране.

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Тэги: КУВЕЙТ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, МАРШРУТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]