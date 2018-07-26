В Нью-Йорке начались бракоразводные слушания Дональда Трампа-младшего и его супруги

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его супруга Ванесса Трамп прибыли в суд Манхеттена для начала бракоразводных слушаний, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Супруга сына американского президента подала документы на развод 16 марта этого года.

Ранее сообщалось, что к этому решению В.Трамп могли подтолкнуть семейные проблемы, связанные с многочисленными поездками ее мужа и его "нашумевшими твитами".

В.Трамп и Д.Трамп-младший поженились в 2005 году, у них пятеро детей.