В Нью-Йорке начались бракоразводные слушания Дональда Трампа-младшего и его супруги

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его супруга Ванесса Трамп прибыли в суд Манхеттена для начала бракоразводных слушаний, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.
Супруга сына американского президента подала документы на развод 16 марта этого года.
Ранее сообщалось, что к этому решению В.Трамп могли подтолкнуть семейные проблемы, связанные с многочисленными поездками ее мужа и его "нашумевшими твитами".
В.Трамп и Д.Трамп-младший поженились в 2005 году, у них пятеро детей.
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