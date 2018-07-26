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Дальнее зарубежье 26.07.2018 17:12

В Нью-Йорке начались бракоразводные слушания Дональда Трампа-младшего и его супруги

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его супруга Ванесса Трамп прибыли в суд Манхеттена для начала бракоразводных слушаний, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Супруга сына американского президента подала документы на развод 16 марта этого года.

Ранее сообщалось, что к этому решению В.Трамп могли подтолкнуть семейные проблемы, связанные с многочисленными поездками ее мужа и его "нашумевшими твитами".

В.Трамп и Д.Трамп-младший поженились в 2005 году, у них пятеро детей.

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Тэги: США, ТРАМП, СЫН, РАЗВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]