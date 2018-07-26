Лидеры стран БРИКС оставили отпечатки своих ладоней для Центра всемирного наследия

Необычная церемония, в ходе которой лидеры стран БРИКС оставили отпечатки своих ладоней в специальных рамках, прошла на саммите объединения в Йоханнесбурге.
Лидеры Бразилии, России, Индии и Китая приняли участие в видео-презентации научно-археологического комплекса "Колыбель человечества", расположенного в 60 км от Йоханнесбурга.
Открывая презентацию, президент ЮАР пояснил, что из-за возникших сложностей лидеров стран БРИКС не повезут в этот комплекс, но расскажут им о нем в режиме видеоконференции.
Памятник всемирного наследия "Колыбель человечества" представляет собой обширную территорию, на которой расположено более 30 известняковых пещер, где были обнаружены останки древнейших гоминидов - африканского австралопитека (возраст 2,4-3,5 млн лет) и найденного в 2013 г. вида Homo Naledi (возраст 2-2,8 млн лет).
В ходе презентации главам государств было предложено оставить на память отпечатки ладоней с тем, чтобы они были помещены в Центр всемирного наследия, где уже хранится отпечаток ладони Нельсона Манделы.
Организаторы церемонии подчеркнули, что это будет демонстрировать связь между настоящим, прошлым и будущим.
Главы государств, закатав рукава, вдавили ладони в специальные рамки, после чего им были поданы чаши с водой.
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