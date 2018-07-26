На Шри-Ланке найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн

Полиция Дубая обнаружила редкий голубой алмаз, украденный из хранилища одной из компаний и отправленный в коробке с обувью на Шри-Ланку, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Оценочная стоимость камня составляет $20 млн.

Полиция выявила грабителя, проведя более 100 допросов и просмотрев тысячи часов съемок камер наблюдения.

Полиция уточнила, что подозреваемый задержан в пределах ОАЭ, не указав подробностей.

Также пока не сообщается, как полиция эмиратов смогла найти алмаз на Шри-Ланке