Экс-президент Кочарян и генсек ОДКБ Хачатуров явились на допрос по делу о разгоне демонстрации в 2008 году в столице Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в четверг пришли на допрос в Специальную следственную службу по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване, после президентских выборов.
Как сообщили журналистам в Специальной следственной службе, весь процесс допроса будет записан по требованию Р.Кочаряна.
В Специальной следственной службе сообщили, что Р.Кочарян и Ю.Хачатуров вызваны на допрос в качестве свидетелей.
В 2008 году Ю.Хачатуров занимал должность начальника Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении.
Ранее Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении бывшего министра обороны республики Микаела Арутюняна в "свержении конституционного строя" в марте 2008 года и объявила его в розыск.
Возбуждено уголовное дело по статье "свержение конституционного строя" в период с 23 февраля по 2 марта 2008 года. Данное уголовное дело присоединено к уже расследуемому делу о событиях 1 и 2 марта 2008 года в Ереване.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.
72-летний М.Арутюнян в 1994-2007 гг. был начальником Главного штаба ВС Армении, в 2007-2008 гг. - министром обороны. В 2008 году С.Саргсяном он был назначен главным военным инспектором. Освобожден от этой должности в мае 2018 года, после избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении.
В 2008 году Н.Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата на пост президента Армении Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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