Участники БРИКС призывают к полной реализации иранской ядерной сделки - декларация саммита

Страны БРИКС призвали все вовлеченные стороны полностью выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Ссылаясь на Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, мы призываем все стороны выполнять в полном объеме свои обязательства и обеспечить полную и эффективную реализацию СВПД в целях укрепления мира и безопасности на международном и региональном уровне", - говорится в принятой по итогам десятого саммита БРИКС Йоханнесбургской декларации.