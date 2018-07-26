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Регион 26.07.2018 18:14

Участники БРИКС призывают к полной реализации иранской ядерной сделки - декларация саммита

Страны БРИКС призвали все вовлеченные стороны полностью выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Ссылаясь на Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, мы призываем все стороны выполнять в полном объеме свои обязательства и обеспечить полную и эффективную реализацию СВПД в целях укрепления мира и безопасности на международном и региональном уровне", - говорится в принятой по итогам десятого саммита БРИКС Йоханнесбургской декларации.

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Тэги: ЮАР, БРИКС, ДЕКЛАРАЦИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]