Участники БРИКС призывают к полной реализации иранской ядерной сделки - декларация саммита

Страны БРИКС призвали все вовлеченные стороны полностью выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Ссылаясь на Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, мы призываем все стороны выполнять в полном объеме свои обязательства и обеспечить полную и эффективную реализацию СВПД в целях укрепления мира и безопасности на международном и региональном уровне", - говорится в принятой по итогам десятого саммита БРИКС Йоханнесбургской декларации.
В Азербайджане в августе рассмотрят апелляцию лидера движения ReAl
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Министр обороны Азербайджана примет участие в открытии Армейских международных игр в Москве
Ирак в июне незначительно увеличил экспорт нефти
Риски в еврозоне остаются сбалансированными, но меры стимулирования по-прежнему необходимы - Драги
На Шри-Ланке найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн
Военная прокуратура Азербайджана в I полугодии 2018 года направила в суд около 60 уголовных дел по фактам коррупции в ВС
Британцы в 2017 году впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ВТБ (Азербайджан) снижает стоимость аренды банковских ячеек
Nar представил магазин с новым дизайном
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий и технической поддержки для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений