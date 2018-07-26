Риски в еврозоне остаются сбалансированными, но меры стимулирования по-прежнему необходимы - Драги

Риски для экономического роста в Европе остаются сбалансированными, а неопределенность в отношении будущей траектории инфляции снижается, заявил глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.
"Экономика еврозоны движется по пути сильного, всеобъемлющего роста, - сказал он. - Последние статданные стабилизировались и указывают на дальнейший рост". Он выразил уверенность в солидном росте ВВП еврозоны во втором полугодии 2018 года.
При этом М.Драги добавил, что значительное стимулирование по-прежнему необходимо, поскольку действия ЕЦБ поддерживают внутренний спрос и условия кредитования.
Глава Центробанка предположил, что общая инфляция в валютном блоке останется на текущем уровне до конца года, тогда как базовый показатель может подняться в конце года и будет постепенно расти в среднесрочной перспективе.
Вместе с тем М.Драги предупредил о том, что риски ухудшения ситуации в мировой торговле остаются высокими, хотя и назвал "положительным сигналом" договоренность между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером приостановить введение взаимных санкций.
На июльском заседании, завершившемся в четверг, ЕЦБ принял ожидаемое практически всеми аналитиками решение оставить неизменными основные процентные ставки в еврозоне: ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%.
Также руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года, сократить при этом ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершить программу в декабре 2018 года.
Кроме того, в июне было сказано, что ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE. По словам М.Драги, на июльском заседании вопрос реинвестиций не обсуждался.
Глава ЕЦБ отметил значительное укрепление курса евро в последние 12-18 месяцев, но добавил, что валютный курс не входит в число целевых показателей банка.
Курс евро к доллару США и иене усилил падение на комментариях М.Драги. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1694 по сравнению с $1,1710 незадолго до начала выступления главы ЕЦБ. Стоимость евро относительно иены опустилась до 129,79 иены с 130,16 иены.
При этом большинство европейских фондовых индексов демонстрируют уверенный подъем на торгах в четверг. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,45%, французский CAC 40 - на 0,38%, германский DAX -на 1,33%. Британский FTSE 100 опускается на 0,1%.
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