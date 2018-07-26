БРИКС поддерживает усилия по решению проблемы КНДР

Страны БРИКС приветствовали последние события вокруг решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы приветствуем последние события по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова и поддержанию мира и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Мы подтверждаем свою приверженность мирному дипломатическому и политическому урегулированию ситуации", - говорится в Йоханнесбургской декларации, принятой по итогам десятого саммита БРИКС.