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Дальнее зарубежье 26.07.2018 19:02

БРИКС поддерживает усилия по решению проблемы КНДР

Страны БРИКС приветствовали последние события вокруг решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы приветствуем последние события по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова и поддержанию мира и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Мы подтверждаем свою приверженность мирному дипломатическому и политическому урегулированию ситуации", - говорится в Йоханнесбургской декларации, принятой по итогам десятого саммита БРИКС.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БРИКС, КОРЕЯ, ДИПЛОМАТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]