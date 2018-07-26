БРИКС выступает за ведущую роль ООН в международных делах

Лидеры стран БРИКС выступили в поддержку центральной роли ООН в решении мировых проблем. Соответствующий пункт содержится в декларации, подписанной по итогам саммита в Йоханнесбурге.

"Мы подтверждаем свою приверженность обеспечению всеобщего мира и стабильности и поддерживаем центральную роль Организации Объединенных Наций, цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН, соблюдение норм международного права и продвижение демократии и верховенства права", - говорится в документе.

Лидеры отметили, что и впредь будут поддерживать принципы многосторонности и центральной роли ООН в международных делах.

"Поддерживаем честный, справедливый и равноправный международный порядок на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, а также соблюдения норм международного права, поощрения приверженности принципам демократии и верховенства права в международных отношениях, и обязуемся совместно противостоять общим традиционным и нетрадиционным вызовам безопасности", - говорится в декларации.