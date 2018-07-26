В Молдавии приняли новый Кодекс аудиовизуальных услуг, сохраняющий запрет на ретрансляцию информационных программ российских телеканалов

Парламент Молдавии в четверг принял в окончательном чтении новый Кодекс аудиовизуальных услуг, который сохраняет запрет на ретрансляцию информационных программ российских телеканалов, передает корреспондент "Интерфакса".
"Новый Кодекс содержит ряд положений, которые касаются организации СМИ, работы национальных и местных телеканалов, доли ретранслируемых передач и продукции местного производства, доли передач на румынском (государственном) языке и других языках", - сказал председатель профильной комиссии Владимир Хотиняну.
Новый Кодекс устанавливает ряд новых механизмов, среди которых новая методика измерения аудитории с целью предоставления реальной информации для участников рынка медиа и рекламы, а также механизм финансирования национального поставщика медиа-услуг (0,9% от бюджета) - общественной компании "Телерадио-Молдова".
Документ обязывает поставщиков услуг закупать не менее 50% программ из стран Евросоюза и тех, которые подписали Европейскую конвенцию о трансграничном вещании. Для европейских произведений обязательная квота составляет 50%, а для независимых производителей - 10%.
В.Хотиняну отметил, что новый документ, который разрабатывался на протяжении двух лет, содержит и ряд положений действующего кодекса, принятых в прошлом году и направленных "на борьбу с иностранной пропагандой".
"Новый Кодекс об аудиовизуальных услугах предусматривает и сохранение норм действующего Кодекса о телевидении и радио, которые не позволяют ретрансляцию передач информативного, аналитического или военного характера, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в частности, Российской Федерации", - подчеркнул В.Хотиняну.
Среди новшеств в документе - новый механизм формирования состава надзорного органа (Координационный совет по телевидению и радио), в который войдет девять членов - два от парламента, один от аппарата президента и шесть на базе конкурса от общественных организаций.
Документ принят во втором чтении почти без обсуждения, голосами 56 депутатов парламентского большинства. Представители оппозиции бойкотируют заседание парламента в последние два дня сессии, так как правящая коалиция игнорирует все их предложения.
Депутат от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча заявил, что его партия предложила исключить из повестки дня проект Кодекса аудиовизуальных услуг, поскольку многие депутаты не успели ознакомиться с экспертизой международных органов.
"Тот факт, что экспертиза существует, еще не означает поддержку внешних партнеров. Заключения комиссии Совета Европы и ОБСЕ отрицательны. В них говорится о десятках ошибок и уязвимых местах, в том числе юридических и идеологических. По мнению экспертов, проект Кодекса содержит множество злоупотреблений, которые могут привести к нарушению свободы СМИ", - сказал В.Батрынча.
Он отметил, что заключения экспертов не переведены на государственный язык, не подготовлена выдержка из отчетов по поводу замечаний экспертов, поэтому депутаты даже не ознакомились с рекомендациями международных организаций.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил опасения, что новый Кодекс о телевидении и радио может привести к цензуре. Он предупредил, что не одобрит закон, если он "не будет соответствовать национальным интересам".
В нынешнем году в Молдавии были введены ограничения на ретрансляцию в информационных, информационно-аналитических и военных программ из России и других стран, которые не ратифицировали конвенцию о трансграничном телевидении. Закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в срочном порядке принят парламентом сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 г. И.Додон отказался промульгировать закон, который был повторно принят парламентом 22 декабря 2017 года. Закон промульгировал председатель парламента Андриан Канду, которому решением Конституционного суда было предоставлено такое право.
Закон вступил в силу через 30 дней после публикации - 12 февраля. За это время было уже несколько случаев, когда на телеканалы были наложены крупные штрафы за нарушение закона. В частности, молдавские каналы были оштрафованы за трансляцию в прямом эфире обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию РФ, а также - за трансляцию с Красной площади парада Победы 9 мая.
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