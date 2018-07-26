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ТЭК 26.07.2018 17:58

Ирак в июне незначительно увеличил экспорт нефти

Ирак в июне 2018 года прокачивал 3,521 млн б/с на экспорт, что на 0,9% выше уровня экспорта нефти в мае, следует из сообщения министерства нефти страны.

Всего в июне на экспорт было направлено 105,6 млн баррелей нефти. При этом вся нефть отгружалась только с южных терминалов, нефть по нефтепроводу Киркук-Джейхан не экспортировалась.

В среднем в прошлом месяце нефть продавалась по $68,758 за баррель (в мае $64,899). В результате отгрузки нефти в июне в бюджет страны поступило $7,264 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ИЮНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]