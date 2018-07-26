Ирак в июне незначительно увеличил экспорт нефти

Ирак в июне 2018 года прокачивал 3,521 млн б/с на экспорт, что на 0,9% выше уровня экспорта нефти в мае, следует из сообщения министерства нефти страны.

Всего в июне на экспорт было направлено 105,6 млн баррелей нефти. При этом вся нефть отгружалась только с южных терминалов, нефть по нефтепроводу Киркук-Джейхан не экспортировалась.

В среднем в прошлом месяце нефть продавалась по $68,758 за баррель (в мае $64,899). В результате отгрузки нефти в июне в бюджет страны поступило $7,264 млрд.