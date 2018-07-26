ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 8 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги в Гейчайском районе.
Автодорога Чяйирли-Алпоут соединяет 11 населенных пунктов с населением 21 тыс. человек.
Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
А.Азизов
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