ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 8 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги в Гейчайском районе.

Автодорога Чяйирли-Алпоут соединяет 11 населенных пунктов с населением 21 тыс. человек.

Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

А.Азизов