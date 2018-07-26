Президенты РФ и ЮАР подписали заявление о стратегическом партнерстве двух стран

Президент РФ Владимир Путин и его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса по итогам переговоров в Йоханнесбурге в четверг подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве России и ЮАР.
В присутствии В.Путина и С.Рамафосы также были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области водных ресурсов.
Первое со стороны России подписал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, второе - министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Во время подписания документов произошла небольшая заминка - В.Путин обратил внимание на то, что его южноафриканский коллега поставил свою подпись в неправильном месте. Российский президент с улыбкой указал лидеру ЮАР на эту неточность. После этого В.Путин предложил С.Рамафосе поставить подпись в свободной графе. Тот, рассмеявшись, перечеркнул свою прежнюю подпись, поставив новую в графе под собственной фамилией.
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