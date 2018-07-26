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Дальнее зарубежье 26.07.2018 18:36

Президенты РФ и ЮАР подписали заявление о стратегическом партнерстве двух стран

Президент РФ Владимир Путин и его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса по итогам переговоров в Йоханнесбурге в четверг подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве России и ЮАР.

В присутствии В.Путина и С.Рамафосы также были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области водных ресурсов.

Первое со стороны России подписал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, второе - министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Во время подписания документов произошла небольшая заминка - В.Путин обратил внимание на то, что его южноафриканский коллега поставил свою подпись в неправильном месте. Российский президент с улыбкой указал лидеру ЮАР на эту неточность. После этого В.Путин предложил С.Рамафосе поставить подпись в свободной графе. Тот, рассмеявшись, перечеркнул свою прежнюю подпись, поставив новую в графе под собственной фамилией.

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Тэги: ЮАР, РОССИЯ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]