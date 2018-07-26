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Дальнее зарубежье 26.07.2018 20:03

Лидеры стран ЕС намерены в сентябре обсудить договоренности Трампа и Юнкера по торговле - СМИ

В ЕС решили провести 20 сентября неформальный саммит на уровне глав государств и правительств для обсуждения договоренностей президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по торговле, сообщают в четверг бельгийские СМИ.

По их информации, об этой дате сообщил премьер Бельгии Шарль Мишель.

В среду президент США Д.Трамп и глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы решить противоречия, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий; а также договориться по пошлинам на сталь и алюминий. Д.Трамп заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.

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Тэги: ЕС, США, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]