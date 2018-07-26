Лидеры стран ЕС намерены в сентябре обсудить договоренности Трампа и Юнкера по торговле - СМИ

В ЕС решили провести 20 сентября неформальный саммит на уровне глав государств и правительств для обсуждения договоренностей президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по торговле, сообщают в четверг бельгийские СМИ.

По их информации, об этой дате сообщил премьер Бельгии Шарль Мишель.

В среду президент США Д.Трамп и глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы решить противоречия, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий; а также договориться по пошлинам на сталь и алюминий. Д.Трамп заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.