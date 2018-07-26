МИД Азербайджана призвал премьера Армении выводом войск из Нагорного Карабаха подтвердить слова о мире

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев считает неискренними заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о мире.

"Азербайджан является самой заинтересованной стороной в скорейшем мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью радио «Эхо Москвы», а также его супруга в озвученном ею в Москве предложении заявили, что хотят мира.

"Если они действительно хотят мира, то должны положить конец ведущейся Арменией войне против Азербайджана, вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана и обеспечить возвращение к своим очагам изгнанных оттуда азербайджанских вынужденных переселенцев. В результате, необходимо изменить основанный на оккупации статус-кво и устранить сам факт военной оккупации. Это – основной вопрос", - отметил он.

Х.Гаджиев добавил, что Азербайджан неоднократно заявлял, что в таком случае можно установить прочный мир и стабильность в регионе. "И именно в этом заключается суть и формула переговоров, проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул он.

"Однако, с одной стороны, продолжать оккупацию, проводить политику аннексии захваченных территорий Азербайджана, не давать возможности сотням тысяч вынужденных переселенцев вернуться в свои дома, а с другой – говорить о мире, является неискренним подходом и ничем иным, как ложной пропагандой, не соответствующей деятельности. Хотелось бы надеяться, что эти мирные намерения нового премьер-министра Армении и его супруги будут реализовываться от слов к делам в упомянутых нами направлениях", - сказал Х.Гаджиев.

А.Азизов